Giappone: Pil quarto trimestre 2021 in crescita del 5,4 per cento (4)

- Le esportazioni del Giappone sono aumentate più del previsto nel mese di dicembre, conseguendo il decimo mese consecutivo di crescita annua. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese lo scorso 20 gennaio: a dicembre l'export della terza economia mondiale ha conseguito una crescita del 17,5 per cento annuo, contro la media del 16 per cento prevista in media dagli economisti consultati dal quotidiano "Nikkei". La crescita delle esportazioni è stata del 20,5 per cento rispetto al mese di novembre. Le esportazioni verso la Cina, primo partner commerciale del Giappone, sono aumentate del 10,8 per cento annuo. Le esportazioni e le importazioni denominate in yen hanno toccato un record assoluto dal 1979, quando lo Stato ha iniziato a compilare dati comparabili. La carenza globale di semiconduttori e i disturbi che ancora affliggono le catene di fornitura globali continuano però a pesare sull'attività economica del Paese. (segue) (Git)