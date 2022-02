Ucraina: premier giapponese Kishida terrò colloquio con il presidente Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta organizzando un colloquio telefonico tra il primo ministro Fumio Kishida e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dalla stampa di quel Paese, secondo cui il colloquio giunge in risposta alla crescente preoccupazione per una invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia. Kishida dovrebbe discutere con il presidente ucraino possibili iniziative e misure tese ad allentare le tensioni con Mosca, e a garantire la protezione dei cittadini giapponesi che si trovano in Ucraina. (segue) (Git)