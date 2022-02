Indonesia: importazioni inferiori alle attese a gennaio, pesa blocco spedizioni carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Indonesia sono aumentate del 25,31 per cento annuo a 19,16 miliardi di dollari nel mese di gennaio, un dato significativamente inferiore alle previsioni degli economisti, che si aspettavano in media un incremento del 33,86 per cento. Il dato risente del blocco temporaneo delle esportazioni di carbone decretato dal governo indonesiano all'inizio del 2022 per garantire l'approvvigionamento delle centrali termoelettriche nazionali. Le importazioni sono cresciute a gennaio del 36,77 per cento, un dato a sua volta inferiore rispetto alle previsioni degli economisti. L'attivo della bilancia commerciale è ammontato a gennaio a 930 milioni di dollari. (segue) (Fim)