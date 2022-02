Indonesia: importazioni inferiori alle attese a gennaio, pesa blocco spedizioni carbone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia inizia ad accusare gli effetti delle pressioni inflazionistiche globali: a gennaio il Paese ha registrato l'incremento dei prezzi più alto degli ultimi 20 mesi, con un tasso di inflazione al consumo del 2,18 per cento, ai massimi da maggio 2020. "L'inflazione registrata nel mese di gennaio riflette una limitazione delle forniture, che ha causato un incremento dei prezzi", ha commentato il direttore dell'Agenzia statistica indonesiana, Margo Yuwono. La banca centrale dell'Indonesia ha fissato per l'inflazione un valore di riferimento compreso tra il 2 e il 4 per cento, ma il governo teme che il progressivo rincaro dei beni essenziali possa frenare la ripresa economica post-pandemia: l'inflazione al consumo di beni alimentari, bevande e tabacco è aumentato infatti a gennaio del 3,45 per cento annuo, il dato più elevato da oltre 12 mesi a questa parte. Nel tentativo di frenare l'ascesa dei prezzi, il governo ha introdotto la scorsa settimana un tetto massimo legale al prezzo dell'olio di palma e annunciato l'obbligo per i produttori nazionali di olio per uso alimentare di riorientare sul mercato nazionale il 20 per cento del volume destinato alle esportazioni. (Fim)