Perù: nuovo premier Torres chiede di fissare data per voto di fiducia (5)

- Valer non era riuscito neanche a presentarsi in Aula per dibattere il programma di governo ed ottenere la relativa fiducia. Coinvolto nelle polemiche per accuse di presunte violenze domestiche, l'ex presidente del Consiglio aveva sollecitato un dibattito d'urgenza nel fine settimana, insinuando un possibile scioglimento del Congresso in caso di voto negativo. A fronte della risposta negativa opposta dal presidente del Congresso, Castillo aveva preso la decisione "di ricomporre il gabinetto ministeriale". Cambi, spiegava in un messaggio rivolto alla nazione, che "si faranno tenendo presente l'apertura alle forze politiche, accademiche e professionali del Paese". "I nostri cittadini non vogliono vedere più confronti né comportamenti ostruzionistici o antidemocratici, così come annunci di dimissioni, chiusure anticipate del Parlamento o progetti per ridurre le facoltà dell'esecutivo o del legislativo", ha detto il presidente. Il capo dello Stato non si è invece espresso sulle accuse di violenze al primo ministro, limitandosi a dire che "è necessario che tutti portino avanti la lotta contro la violenza sulle donne". (segue) (Brb)