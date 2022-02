Perù: nuovo premier Torres chiede di fissare data per voto di fiducia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castillo aveva conferito l'incarico a Valer dopo che la prima ministra Mirtha Vasquez ha rassegnato le dimissioni denunciando "l'impossibilità di raggiungere un consenso a beneficio del Paese". All'origine della crisi c'erano state le divisioni sulle nomine ai vertici della sicurezza. A fronte di una situazione sempre più delicata sul fronte dell'ordine pubblico, con lo stato di emergenza entrato in vigore nelle regioni di Lima e Callao, l'ex ministro dell'Interno, Avelino Guillen, aveva chiesto la testa del comandante generale della Polizia, Javier Gallardo. Per forzare una decisione che non arrivava, Guillen aveva offerto a Castillo le dimissioni, revocabili. Il presidente ha risposto allontanando il capo della polizia e accettando le dimissioni di Guillen. Passo che finiva per minare alla base l'intero esecutivo. (segue) (Brb)