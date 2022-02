Ucraina: fonti stampa Usa, Russia sposta artiglieria e lanciarazzi "in posizione d'attacco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha spostato alcune unità di artiglieria a lungo raggio e lanciarazzi in posizione d’attacco, lasciando presagire un’imminente operazione contro l'Ucraina. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cbs” citando un funzionario statunitense sul quale non vengono fornite ulteriori notizie. Alcune unità russe hanno lasciato le aree verso cui erano state convogliate e stanno iniziando a spostarsi in "posizione di attacco", secondo il funzionario. L’iniziativa segna un cambiamento rispetto a domenica scorsa, quando alcune unità avevano lasciato le aree di raccolta ma non avevano ancora guadagnato quelle che potrebbero essere postazioni di attacco. Gli Stati Uniti, secondo la fonte, ritengono che la Russia attaccherà l'Ucraina entro la fine della settimana, anche se non è ancora certo in quale forma. Una volta iniziato l'attacco russo, la conoscenza degli Stati Uniti di ciò che sta accadendo diminuirà drasticamente. Gli Usa, spiega ancora il funzionario, non avranno truppe sul campo né aerei da ricognizione in volo, e gli attacchi informatici russi potrebbero annullare definitivamente le comunicazioni.(Nys)