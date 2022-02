Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pre-candidata alle elezioni presidenziali in Colombia per il partito Verde Oxígeno Ingrid Betancourt ha accusato l'ex senatrice colombiana, Piedad Cordoba, di essere complice del sequestro di cui fu vittima dal 2002 al 2008 ad opera delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo ha detto oggi in una conferenza stampa commentando le recenti rivelazioni di un ex collaboratore di Cordoba riguardo un presunto atteggiamento di complicità di questa nei riguardi delle Farc. "Queste dichiarazioni credo che rivelano l'esistenza di un delitto perché Cordoba si rende complice del sequestro", ha affermato Betancourt. Secondo l'attuale pre-candidata, in base alle nuove rivelazioni l'ex senatrice e allora unica mediatrice riconosciuta dalle Farc per la liberazione dei prigionieri avrebbe "messo a rischio la vita delle persone sequestrate" ritardando la loro liberazione. (segue) (Brb)