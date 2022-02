Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sinistra corre il "Patto storico per la Colombia", nove partiti per un totale, ora, di sei pre candidati. Tra questi spicca il nome di Gustavo Petro, ex guerrigliero, leader del partito di sinistra Colombia Humana, e attualmente favorito nei sondaggi. Già sindaco di Bogotà, Gustavo Petro è stato negli anni '80 membro del gruppo guerrigliero M-19, poi confluito nel partito politico Alianza Democrática M-19. Il leder di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse al ballottaggio con il presidente in carica Ivan Duque. Infine c'è la coalizione Squadra per la Colombia, espressione di un movimento di amministratori locali, di orientamento conservatore, con cinque pre candidati. (segue) (Brb)