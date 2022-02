Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'indagine svolta dal Centro nazionale di consulenza per il settimanale "Semana" e diffusa il 6 febbraio Petro si conferma in testa nelle intenzioni di voto. Petro, che ieri ha annunciato un'alleanza con una parte dei Verdi, ottiene il 27 per cento delle preferenze, seguito da Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga, che si presenta come indipendente. Terza, con il 7 per cento, Ingrid Betancourt. Rispetto alla precedente indagine diffusa a dicembre Petro ha accresciuto il suo consenso di due punti percentuali. In aumento di tre punti percentuali invece il consenso di Hernández. Circa l'11 per cento dei colombiani ha annunciato che voterà scheda bianca. (Brb)