Usa: “vendeva” segreti su sottomarini nucleari, ingegnere della Marina si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex ingegnere nucleare della Marina degli Stati Uniti si è dichiarato colpevole di aver tentato di vendere alcuni dei segreti sui sottomarini delle Forze armate statunitensi a un Paese straniero. Lo scrive il “New York Times”, precisando che ora l’imputato rischia una pena detentiva a partire dai 12 anni. L'ingegnere, Jonathan Toebbe, è stato arrestato lo scorso ottobre con sua moglie, Diana, ed entrambi si erano inizialmente dichiarati non colpevoli di fronte all’accusa di aver fatto trapelare dati riservati e potenzialmente determinanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli agenti dell’Fbi hanno presentato un resoconto dettagliato su come i coniugi hanno preso contatti con una potenza straniera a cui hanno offerto, dietro un cospicuo compenso in criptovaluta, i segreti su un sottomarino nucleare. In base al patteggiamento Toebbe si è dichiarato colpevole di un'unica accusa, quella di cospirazione per la divulgazione di dati riservati. La signora Toebbe, tuttavia, non rientra nella richiesta di accordo, anche se il marito ha ammesso che anche lei faceva parte dell’operazione.(Nys)