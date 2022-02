Brasile-Ucraina: colloquio telefonico tra ministri Esteri per anniversario relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos França, ha parlato oggi al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in occasione del 30mo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, in cui si evidenzia che "il ministro Carlos França ha ascoltato la valutazione del suo omologo sull'attuale situazione al confine tra Ucraina e Russia. Ha ribadito la posizione brasiliana a favore della risoluzione pacifica delle controversie e della gestione della questione presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dove il Brasile occupa un seggio nel biennio 2022-23". Il colloqui precede la visita del presidente Bolsonaro a Mosca in programma questa settimana.(Brb)