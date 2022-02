Bolivia-Cile: anniversario invasione Antofagasta, presidente Arce rivendica accesso al mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dell'accesso al mare era stata affrontata da Arce a dicembre nella prima conversazione telefonica avuta con il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, dove erano stati brevemente i punti dell'agenda bilaterale tra i quali anche quello dell'accesso al mare. Arce era stato tra i primi a congratularsi con il futuro presidente del Cile dopo la conferma della sua vittoria elettorale. "Salutiamo il trionfo di Gabriel Boric, che è il trionfo del popolo cileno", aveva scritto Arce sempre su Twitter. Per il governo della Bolivia la vittoria del candidato di sinistra nel paese confinante rappresenta di fatto un'opportunità per sanare le relazioni bilaterali raffreddatesi durante il governo di Sebastian Pinera sia per la disputa per l'accesso al mare della Bolivia, che per la questione della migrazione irregolare e il contrabbando lungo la frontiera comune. (segue) (Brb)