Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (2)

- Le rivelazioni di Andres Vasquez, collaboratore di Piedad Cordoba all'epoca dei fatti, sono state pubblicate domenica dal canale televisivo "Caracol Noticias". Si tratta di estratti audio delle dichiarazioni di Vasquez alla magistratura dove la ex mediatrice appare nelle vesti di complice delle Farc per ottenere un reddito politico dalla vicenda della liberazione dei sequestrati. In particolare Vasquez sostiene che Cordoba avesse espressamente chiesto ai sequestratori di ritardare la liberazione di Betancourt e che "aveva in testa un cronogramma dei rilasci in base all'importanza gerarchica" e che era importante che l'attuale candidata non venisse liberata tra i primi per poter mantenere alta l'attenzione dei media sulla sua figura in vista di una candidatura alla presidenza. (segue) (Brb)