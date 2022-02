Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Betancourt è tornata a candidarsi vent'anni dopo che la sua precedente campagna elettorale fosse brutalmente interrotta con il sequestro a opera delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). "Oggi sono qui per terminare quello che ho iniziato", aveva detto Betancourt ripresentandosi al Paese. "Porto la Colombia nel mio cuore in un modo diverso, perché la mia vita è stata diversa. È un percorso di dolore, ma anche di speranza e di fede, che è stato vissuto anche da milioni di colombiani che, come me, non si sono arresi", ha dichiarato. Betancourt fu rapita dalle Farc il 23 febbraio 2002 a San Vicente del Caguán mentre stava facendo campagna elettorale come candidata del partito dei Verdi alle elezioni presidenziali. Fu liberata dalle forze di sicurezza colombiane solamente sei anni e mezzo dopo, il 2 luglio 2008. (segue) (Brb)