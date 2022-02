Colombia: Ingrid Betancourt accusa ex senatrice di essere complice del suo sequestro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più di un'occasione Betancourt ha accusato gli ex guerriglieri delle Farc, che nel 2016 hanno firmato un accordo di pace con il governo di Bogotà e si sono convertite in un partito politico, di minimizzare i loro crimini nelle dichiarazioni rilasciate alla Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la guerra. Lo scorso giugno, incontrando i suoi carcerieri, la cittadina franco-colombiana ha accusato gli ex combattenti di avere posto scarsa enfasi sui crimini commessi, pur ribandendo il suo fermo sostegno all'accordo di pace. "Avrei voluto sentirvi parlare col cuore e non con la politica", ha detto Betancourt parlando dinanzi alla Commissione verità, sottolineando il fatto che durante l'evento, mentre lei e altre vittime stavano piangendo, gli ex guerriglieri avessero "gli occhi asciutti". "Come colombiani non vogliamo tornare mai più al passato e siamo pronti a ricucire e costruire spalla a spalla un nuovo futuro per tutti", ha dichiarato. (segue) (Brb)