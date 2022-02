Ecuador: sequestrate 7 tonnellate di cocaina dirette in Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Ecuador ha annunciato il sequestro di circa 7 tonnellate di droga nel porto di Guayaquil. Si tratta, riferisce il quotidiano "El Universo" di oltre 7000 lingotti di droga destinati al Belgio per la loro commercializzazione nascosti all'interno di scatole di banane da esportazione. Le autorità hanno definito il sequestro come un "duro colpo" al narcotraffico ritenendo che il valore della droga potrebbe arrivare a oltre 12 miliardi di dollari una volta immesso sul mercato internazionale. Secondo quanto ha precisato il capo dell'Unità Antidroga della Zona 8, Washington Orquera, nell'operazione denominata "San Valentino" sono state applicate "tecniche di profilazione e ispezione dei container" per rilevare la sostanza. (segue) (Brb)