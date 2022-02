© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado partecipano alla presentazione di "Dentro L'Opera", la serie televisiva alla scoperta delle meraviglie del Lazio in onda su Sky Arte. L'evento si svolge al Maxxi - Auditorium. Via Guido Reni, 4/A, Roma. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio.(ore 11:30)VARIE-Secondo incontro del progetto "Donne e Antimafia, tra storia e attualità", promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Regione Lazio in collaborazione con Avviso Pubblico. L'appuntamento, dal titolo "Il ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni mafiose", si svolgerà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Avviso Pubblico e su quella della Regione Lazio, oltre che sul canale YouTube di Avviso Pubblico. Interverranno: Enrica Onorati, assessora alle Pari opportunità della Regione Lazio; Ilaria Calò, Procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Roma; Alessandra Dino, scrittrice, sociologa, professoressa presso l'Università degli Studi di Palermo. (ore 17) (segue) (Rer)