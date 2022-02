Tim: Labriola aggiorna Cda su piano industriale, Adrian Calaza nuovo Cfo dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha aggiornato oggi il consiglio di amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori per il piano industriale, che individua modelli economici e di sviluppo diversi e specifici per i mercati in cui opera il Gruppo: Grandi clienti (pubblica amministrazione e grandi imprese), Consumer (Pmi, famiglie e persone), Infrastrutture di rete e Brasile. In particolare, riferisce una nota, il board è stato aggiornato riguardo alle principali aree di crescita del Gruppo: Grandi clienti, ambito nel quale i servizi cloud, internet of things e sicurezza cyber rappresentano un driver di sviluppo della digitalizzazione del Paese sostenuto dal Pnrr; e Brasile, area ad alta crescita che beneficerà fortemente delle sinergie derivanti dall’acquisizione degli asset mobili di Oi, del lancio del 5G e di una strategia di continua valorizzazione della base clienti attraverso partnership dedicate, tra cui banking ed entertainment. In linea generale, il piano individuerà per ciascuna attività di business il modello che ne garantisca lo sviluppo in termini di innovazione, redditività e creazione di valore. (segue) (Com)