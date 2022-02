Ucraina: Guterres, diplomazia unica strada per soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sottolineato che "non c'è spazio per la retorica incendiaria” sulle tensioni fra Ucraina e Russa, ribadendo inoltre che non c'è “nessuna alternativa alla diplomazia". "Il prezzo" di un eventuale conflitto "sarebbe troppo alto da contemplare", ha aggiunto Guterres in conferenza stampa, precisando invitando le parti coinvolte a intensificare gli sforzi per una "soluzione pacifica".(Nys)