Perù: nuovo premier Torres chiede di fissare data per voto di fiducia

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Anibal Torres, ha chiesto al parlamento di fissare la data e l'ora della presentazione del programma di governo e del voto di fiducia. Lo ha fatto attraverso una richiesta formale presentata alla presidente dell'Assemblea, Maria del Carmen Alva. "In questa opportunità esporrò la politica generale del governo e le misure che richiede la gestione", si legge nella presentazione di Torres. Nella richiesta il nuovo capo di governo - il quarto in appena sette mesi della presidenza di Pedro Castillo - fa riferimento anche ad una "proposta di rafforzamento della democrazia" che "contribuirà al mantenimento della pace sociale e del progresso nel Paese". Secondo quanto detta la Costituzione il parlamento deve votare la fiducia del nuovo governo entro 30 giorni dall'insediamento. Ad oggi il solo partito Morado, di centro, ha anticipato che non concederà la fiducia a Torres. (segue) (Brb)