Perù: nuovo premier Torres chiede di fissare data per voto di fiducia (7)

- Il nuovo governo è subito finito al centro delle polemiche. Il viceministro dell'Energia e delle Miniere del Perù, Jorge Chávez Cresta, ha annunciato le sue dimissioni dopo la nomina dell'avvocato della madre di Vladimir Cerrón, fondatore del partito del presidente Pedro Castillo, come segretario generale del dicastero. Il ministero, ha detto Cresta annunciando le sue dimissioni, "non può e non deve far parte della quota politica di un partito, tanto meno essere fonte di impiego e nomine di persone vicine a leader politici". Il settore, si legge nella comunicazione inviata al ministro Carlos Sabino Palacios Pérez, "richiede funzionari e politiche specializzati" e tali condizioni "non vengono rispettate con la recente nomina di funzionari la cui scelta risponde a uno slogan partigiano di distribuzione degli incarichi e non a meriti o esperienze professionali". Palacios Pérez è membro del Partito del Perù Libre e vicino a Vladimir Cerrón. (segue) (Brb)