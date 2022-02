Perù: nuovo premier Torres chiede di fissare data per voto di fiducia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica segue inoltre quella aperta nei confronti del nuovo ministro della Salute, Hernán Condori Machado, anch'egli in quota Perù Libre, accusato di promuovere prodotti senza alcuna base scientifica e di essere nell'occhio della giustizia. Il ministro, che è anche un medico, "promuove apertamente la pratica illegale della medicina e l'uso ingannevole di preparati commerciali con presunte virtù medicinali senza avere alcuna prova scientifica a sostegno di tali informazioni", si legge in una nota diramata dal Collegio medico del Perù, che ne ha chiesto le dimissioni. In aggiunta, Machado sarebbe indagato dalla procura anticorruzione di La Merced, nella regione di Junin e dal Controllore generale della Repubblica. (Brb)