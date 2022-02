Caso Coop: Rosato (Iv), pubblicazione lettera Tiziano Renzi solo per ferire, vicinanza a Matteo e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco da commentare sull'ennesima pubblicazione di atti privati che non hanno nulla a che fare con il processo ma che serve solo per ferire le persone", scrive su Twitter il presidente e deputato di Italia viva, Ettore Rosato, in merito alla pubblicazione della lettera scritta da Tiziano Renzi al figlio Matteo, già presidente del Consiglio. "Peccato che a far sì che questo accada sia un organo dello Stato. La mia vicinanza e amicizia a Matteo e alla sua famiglia", aggiunge. (Rin)