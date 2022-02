Rifiuti: Baglio (Pd Roma), da fondi e progetti Pnrr vera svolta per gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura del ciclo dei rifiuti è una sfida non rinviabile per Roma e dalla partecipazione ai bandi del Pnrr arriveranno fondi che porteranno la Capitale fuori dalle emergenze ricorrenti". Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico Valeria Baglio intervenendo oggi all'incontro "Chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma. E' l'ora delle scelte", organizzato dalla Cgil di Roma e del Lazio. "E' necessario prendere oggi delle decisioni responsabili che possano portare Roma non solo verso l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti, ma anche a trasformare quello che consideriamo uno scarto in risorsa. Dobbiamo promuovere una vera economia circolare e una reale transizione ecologica che sono anche la migliore risposta alla crisi energetica che stiamo vivendo - aggiunge Baglio -. E' un lavoro di lungo periodo, che non si risolve in pochi mesi. Il tema dei rifiuti va visto globalmente, in un'ottica di sistema. Sappiamo che qualcuno in questi anni ha subìto di più e dobbiamo decidere oggi valutando bene pesi e compensazioni. Dobbiamo dialogare con i cittadini, con i territori, con i municipi, con i lavoratori di Ama, con le loro rappresentanze e lasciare aperto questo dialogo di fronte alla città. La direzione intrapresa è quella giusta e credo che anche il clima di collaborazione che l'amministrazione Gualtieri ha instaurato a ogni livello, con il governo, con la Regione Lazio, con i municipi e con Ama faccia parte di questo metodo di lavoro serio e responsabile per il futuro di Roma", conclude.(Com)