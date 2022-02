Ucraina: Usa chiudono ambasciata a Kiev, personale diplomatico trasferito a Lviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno chiudendo temporaneamente la loro ambasciata a Kiev trasferendo il personale diplomatico rimasto in Ucraina a Lviv, nell’ovest del Paese. Lo ha annunciato il segretario di stato Usa, Antony Blinken, motivando la decisone con la necessità di tutelare lo staff alla luce del “drammatico ammassamento delle truppe russe” al confine con l’Ucraina. L'ambasciata, si legge in una nota del dipartimento di stato, rimarrà impegnata con il governo ucraino, coordinando l'impegno diplomatico nel Paese. La strada per la diplomazia resta disponibile se la Russia sceglie di impegnarsi in buona fede, prosegue la nota. (Nys)