Energia: presidente egiziano Al Sisi, non a pressioni su Paesi africani per bloccare estrazione petrolio e gas

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha sottolineato la comunità internazionale, in particolare i Paesi sviluppati, a non esercitare pressioni sui Paesi africani per impedire l'estrazione di petrolio e gas “perché ancora soffrono la povertà”. Parlando alla Conferenza internazionale sul petrolio Egyps 2022, in corso al Cairo, il presidente egiziano ha sottolineato che “in un momento in cui il continente ha l'opportunità di diventare ricco, non deve essere richiesta la non estrazione di petrolio e gas”, in riferimento ai vari obiettivi di riduzione delle emissioni in ambito Cop26.(Cae)