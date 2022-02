Paraguay: inchiesta su ex presidente Cartes, presentata richiesta di impeachment contro procuratore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della corrente del Anr che fa capo al presidente Abdo rappresenta un ulteriore capitolo della lotta intestina tutta interna al partito Colorado con l'ex presidente Cartes. In precedenza era stato lo stesso ministro dell'Interno, Arnaldo Giuzzio, a sporgere una denuncia contro Cartes per presunto riciclaggio di denaro proveniente da contrabbando, nonché per arricchimento illecito e false dichiarazioni. La denuncia, ha affermato il ministro, si basa su "forti sospetti" che l'ex presidente del Paraguay abbia riciclato denaro proveniente da attività legate al traffico di droga. Oltre ad alludere ad una "crescita senza precedenti" del suo patrimonio durante la sua amministrazione, Giuzzio ritiene che Cartes abbia omesso nelle sue dichiarazioni alcuni beni provenienti da illeciti nonché conti bancari all'estero. (segue) (Abu)