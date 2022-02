Paraguay: inchiesta su ex presidente Cartes, presentata richiesta di impeachment contro procuratore generale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Cartes non è nuovo a indagini della giustizia in materia di riciclaggio e corruzione. Nel 2019 la magistratura brasiliana aveva reso noti diversi documenti che illustravano una stretta relazione tra Cartes ed il finanziere brasiliano Dario Messer, uno dei protagonisti dello schema di corruzione del Lava Jato allora latitante. Agli atti dell'inchiesta figuravano una lettera manoscritta inviata da Messer a Cartes durante la latitanza nella quale chiedeva un aiuto di 500 mila dollari per affrontare le spese legali di un'eventuale consegna alla giustizia del Paraguay. Oltre a questo una serie di messaggi di testo via Whatsapp che i due si sarebbero scambiati attraverso il telefono di un intermediario, l'imprenditore di Ciudad del Este, Roque Silveira. (Abu)