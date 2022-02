Caso Coop: Bonetti, no a violazione privacy, solidarietà umana e politica a Matteo Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Come per ogni cittadino, per Matteo Renzi va difesa ogni garanzia dei diritti personali. Violarli, con la diffusione di informazioni sulla privacy personale, lede la dignità di ciascuno di noi: sono vicina a Matteo Renzi, a cui va tutta la solidarietà, umana e politica". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)