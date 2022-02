© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE DI ROMA- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari inaugura l'appartamento pedagogico "Genitori in crescita", per offrire accoglienza familiare e sostegno alla genitorialità, a partire dagli spazi. E' un progetto innovativo, rivolto alle famiglie con minori in carico ai servizi sociali. Via Poggio Tulliano 5b. (ore 11)- L'assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla mobilitazione organizzata da Sinistra Civica Ecologista "No alla guerra". Piazza del Campidoglio. (ore 18) (segue) (Rer)