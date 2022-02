Ucraina: colloquio Biden-Johnson, ancora possibile soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, hanno concordato sul fatto che "non tutte le speranze per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina" sono da considerarsi perse. E quanto si legge nella nota ufficiale diramata da Downing Street al termine del colloquio intercorso fra l'inquilino della Casa Bianca e il capo del governo di Londra. I due leader hanno comunque sottolineato che "la situazione rimane fragile". Nel corso della telefonata, durata 40 minuti, Biden e Johnson hanno convenuto che un accordo per evitare che la Russia invada i territori ucraini è ancora possibile. Il presidente degli Stati Uniti e il premier britannico hanno affermato che resta ancora una "finestra cruciale" per la diplomazia. “Il primo ministro e il presidente Biden si sono aggiornati a vicenda sulle loro recenti discussioni con altri leader mondiali", spiega la relativa nota ufficiale. "I leader hanno sottolineato che qualsiasi ulteriore incursione in Ucraina comporterebbe una crisi prolungata per la Russia, con danni di vasta portata sia per Mosca che per il mondo", prosegue il comunicato.(Nys)