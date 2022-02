Ucraina: Cremlino, presidente Putin pronto a tenere colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha assicurato che il presidente russo, Vladimir Putin, è pronto a tenere colloqui "sulle garanzie di sicurezza e sulla situazione intorno all'Ucraina". Peskov si è espresso in questi termini ai microfoni dell'emittente statunitense "Cnn". “Innanzitutto il presidente Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia. E infatti ha avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione Russa. L'Ucraina è solo una parte del problema, è una parte del più grande problema delle garanzie di sicurezza per la Russia e ovviamente il presidente Putin è disposto a negoziare", ha spiegato Peskov.(Nys)