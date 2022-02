Tunisia: ministero Ambiente tunisino, partenza rifiuti italiani avverrà il 19 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partenza dalla Tunisia dei rifiuti italiani esportati illegalmente a Sousse e fermi nel porto della città dal 2020 dovrebbe avvenire il prossimo 19 febbraio a bordo della nave Arkas. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il ministero dell’Ambiente della Tunisia, precisando che lo scorso 11 febbraio è avvenuta la firma di un accordo di cooperazione a livello istituzionale con l’Italia in merito al rimpatrio dei rifiuti. “Questo accordo di cooperazione rappresenta il completamento del processo di consultazione tra Tunisia e Italia, che risale al 2020”, si legge nella nota. Il ministero dell’Ambiente tunisino precisa che “il presente accordo definisce gli impegni che incombono a ciascuna delle parti in merito al rimpatrio, in primo luogo, di 213 contenitori di rifiuti, attualmente stoccati presso il porto di Sousse, in Italia”. Il dicastero tunisino ha proseguito affermando che “proseguiranno le consultazioni, per la finalizzazione della restituzione dei residui italiani dei rifiuti situati in un magazzino a Mourredine (delegazione di Msaken, Sousse) a seguito di un incendio”.(Res)