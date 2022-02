Imprese: Banco Bpm, al via domani acquisti di azioni proprie a sostegno dei piani di incentivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 15 febbraio, e fino al 28 febbraio 2022, Banco Bpm darà avvio al programma di acquisto di azioni proprie a sostegno di tutti i piani di incentivazione di breve e lungo termine in essere che prevedono quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2022 e il 2030 subordinatamente alla positiva verifica d. i tutte le future condizioni previste per la maturazione. Lo riferisce una nota, in cui la banca aggiunge che il controvalore massimo complessivo è pari a 16 milioni di euro, a sostegno di tutti i piani in essere relativi sia all’incentivazione annuale per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, sia ai piani di incentivazione di lungo termine 2017/2019 e 2021/2023, ivi considerando le quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2022 e il 2030 e sono subordinate alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione. L’acquisto di azioni proprie avverrà per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco Bpm corrispondenti ad un ammontare non superiore a 16 milioni di euro, ossia 4.535.147 azioni pari a circa lo 0,30 per cento del capitale sociale. (Com)