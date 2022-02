Brasile-Russia: Bolsonaro, visita a Mosca si concentrerà su questioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di sperare nel mantenimento della pace nella crisi tra Russia e Ucraina e di volersi occupare solo di affari nel corso dell'incontro con il presidente russo, Vladimir Putin e i suoi ministri, in programma questa settimana. "Siamo consapevoli dei tempi difficili che si registrano in quella regione del mondo, speriamo nel mantenimento della pace, ma il Brasile è un Paese sovrano e abbiamo i nostri affari commerciali con la Russia di cui occuparci", ha detto il presidente arrivando presso il palazzo presidenziale del Planalto. "Il nostro settore agroalimentare dipende in gran parte dai fertilizzanti russi. Abbiamo questioni di cui discutere sulla Difesa e, a proposito di energia, molto cose da affrontare", ha concluso il presidente. (segue) (Brb)