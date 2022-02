Media: assegnati Premi Ferpi, Vichi (Intesa Sanpaolo), linguaggi divisivi rischiano di lasciare indietro fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno la comunicazione durante la pandemia è stata il file rouge del premio ai comunicatori attribuito da Ferpi. Un file rouge sia nel liguaggio utilizzato sia nei nomi dei premiati, alcuni dei quali hanno caratterizzato in maniera particolare la comunicazione di tutti i giorni, modificandola, come nel caso della premiata per la comunicazione istituzionale: la portavoce del presidente del consiglio Mario Draghi, Paola Ansuini. La riflessione in apertura della Cerimonia di consegna del premio è stata affidata a Renato Vichi, group head insittuional affairs and external communication an international subsidiary banks Intesa Sanpaolo secondo il quale il linguaggio e l'emergenza sono i due protagonisti di questo momento tragico della pandemia “Il linguaggio - ha spiegato Vichi - è stato, il vero 'medium' dell'emergenza e, invece di legittimarsi, ha creato anche sacche di disinformazione e un bisogno di riconoscere la qualità dalla quantità”. Al centro della riflessione di Vichi il ruolo dei media e appunto, il liguaggio utilizzato: “All'inizio – ha ricordato - è stato utilizzato un linguaggio 'bellico' il personale sanitario era in 'prima linea', al 'fronte' e questo ha creato una narrazione tossica che ha generato ansia, paura e insicurezza". "Dopo due anni il nostro Paese è riuscito a risolvere molte questioni, ma dopo uno stress di questo tipo, il condizionamento al quale ci ha esposti questo linguaggio è ancora molto evidente. Il Linguaggio, con questo tipo di stress, ha creato e crea flussi capaci di creare caos, angoscia e sfiducia: sfiducia nelle istituzioni, nei mezzi a disposizione nelle possibili cure emarginando intere fasce della società, quelle più deboli e con strumenti cognitivi più fragili”. “Le vittime più rilevanti – ha ammonito - sono i giovani che sono le vittime più dirette di questo fenomeno che produce uno stato di aggressione continua e un comportamnto divisivo a più livelli non essendoci più una intermediazione autorevole. E una società che divide penalizza i più deboli e, a sua volta, un linguaggio divisivo, li emargina e li confina nella paura”. “Se lasciamo indietro le fasce più deboli - ha sottolineato - rischiamo di ampliare questo gap e di rendere l'emarginazione dei prossimi anni ancora più profonda: le istituzioni e le imprese dovrebbero occuparsi di queste debolezze. In primis perché una sostenibilità economica e sociale si crea con un contributo più ampio possibile della società e, in un secondo luogo, perché fornirebbe una piattaforma sociale più equa e sicura per adeguare tutti noi e le giovani generazioni ad affrontare il futuro”. Tra i premiati, il premio per la Comunicazione sociale è stato consegnato al prefetto al dicastero per la comunicazione della Santa Sede per la prima volta, un laico Paolo Ruffini. “Fin dall'inizio questo governo - ha detto Paola Ansuini - ha operato in un quadro emergenziale sul piano sanitario,economico e sociale e questo ha significato percorrere due binari paralleli, quello della comunicazione 'pragmatica' e la comunicazione politica. Rendere evidente questa dimensione è sempre stata una parte importante del lavoro, far passare che le decisioni poggiano su valutazioni politiche, ma anche approfondite e molto articolate. In questo non è sempre stato semplice portare il messaggio dove volevamo”. “Una comunicazione istituzionale in questo momento – ha proseguito – credo richieda soprattutto una grande sensibilità: se la comunicazione dei cittadini dà origine a un ascolto credibile che si affida a una comunicazione trasparente non può che produrre molti frutti anche nel periodo lungo”. Il primo premio per le start up innovative nel settore della comunicazione è stato invece assegnato ad Alessandro Tommasi di Will media, quello per la categoria Eventi alla presidente di Triumph group Maria Criscuolo, il premio Pr internazionale a Luca Barabino di Barabino & partners, il premio per la comunicazione corporate e strategica a Costanza Esclapon e il premio per la comunicazione e relazioni pubbliche al direttore degli affari istituzionali della Pirelli, Giuseppe Calabrò. (Rem)