Ucraina: capo Pentagono questa settimana in Belgio, Polonia e Lituania per colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si recherà nei prossimi giorni in Belgio, Polonia e Lituania per una serie di colloqui incentrati sulla crisi in Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono, John Kirby. Martedì 15 febbraio Austin partirà alla volta di Bruxelles, dove incontrerà i ministri della Difesa alleati e la leadership della Nato per discutere del potenziamento militare della Russia ai confini ucraini e ribadire l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'articolo 5 del trattato, che impegna i Paesi membri alla mutua difesa in caso di attacco esterno. La visita avrà anche lo scopo di “continuare i progressi dell'Alleanza in materia di deterrenza e difesa, assicurando al contempo che l'Alleanza sia pronta ad affrontare le sfide di domani”, ha spiegato Kirby. In Polonia, il capo del Pentagono incontrerà Andrzej Duda, presidente della Repubblica, e il ministro della Difesa della Polonia Mariusz Błaszczak per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e approfondire il partenariato polacco-americano, fondamentale per affrontare le attuali minacce e sfide odierne. Austin incontrerà anche le truppe statunitensi e polacche di stanza nella base aerea di Powidz, dove visiterà le strutture militari per appurarne le condizioni. Il segretario alla Difesa si recherà anche in Lituania per incontrare il presidente Gitanas Nausėda, il primo ministro Ingrida Simonyte, e il ministro della Difesa Arvydas Anusauskas. A Vilnius, Austin incontrerà Kalle Laanet, ministro della Difesa dell'Estonia, e Artis Pabriks, ministro della Difesa della Lettonia, e visiterà i membri del servizio statunitense di stanza in Lituania.(Nys)