Tim: Labriola aggiorna Cda su piano industriale, Adrian Calaza nuovo Cfo dal primo marzo (2)

- Il Cda, prosegue la nota, inoltre, preso atto che sta proseguendo l’attività avviata lo scorso 26 gennaio dall’amministratore delegato per esplorare possibili opzioni strategiche, anche attraverso soluzioni che comportino il superamento dell’integrazione verticale. Adrian Calaza entrerà a far parte del Gruppo alle dirette dipendenze di Labriola a decorrere dal primo marzo 2022, subentrando a Giovanni Ronca nella carica di chief financial officer. Assumerà altresì il ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Tim dopo il deposito del progetto di bilancio 2021 della società. Adrian Calaza ha operato per oltre vent’anni nel Gruppo Tim, ricoprendo l’incarico di Cfo in Entel Bolivia, Telecom Argentina e in ultimo Tim Brasil. Vanta un’estesa conoscenza del comparto delle telecomunicazioni e in particolare del Gruppo, nonché una solida esperienza maturata in realtà complesse, con particolare riguardo alla gestione di operazioni straordinarie. (Com)