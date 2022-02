Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil), per Ama è tempo di rilancio, servono 1.500 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'immobilismo degli anni passati per Ama è ora tempo di rilancio: servono almeno 1.500 assunzioni. "Ciò che ha segnato le recenti vicende in Ama è stata la mancata programmazione che ha impattato sul personale e sull’impiantistica dell’Azienda. In questi anni recenti il management ha pensato di fare cassa bloccando il turn over con il risultato di avere oggi 1500 unità in meno in organigramma e mezzi non funzionanti abbandonati presso officine esterne". Sono le parole di Giancarlo Cenciarelli segretario regionale di Fp Cgil durante la tavola rotonda “La chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma. É l’ora delle scelte” organizzata oggi da Cgil di Roma e del Lazio. "Ma anche l’età superiore ai 50 anni di oltre 4 mila dipendenti (su poco più di 7500) evidenzia la necessità non più rinviabile di nuove assunzioni di personale: La mancanza un adeguato e costante rinnovamento del personale – prosegue Cenciarelli - e l’usura degli operatori diventa sempre più veloce. In un effetto spirale che sta assottigliando sempre più la forza lavoro presente nelle zone, con un aggravio di costi e di disservizi". (segue) (Com)