Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil), per Ama è tempo di rilancio, servono 1.500 assunzioni (2)

- Sotto accusa anche il parco mezzi disponibile: "I mezzi e le attrezzature messe a disposizione in questi anni, non sono sempre risultate allineate con le necessità che la raccolta cittadina richiedeva - continua Cenciarelli -. Il tutto con un’assenza spaventosa di programmazione anche dal punto di vista dell’acquisto di beni e servizi. I cassonetti anti ribaltamento per l’indifferenziato, acquistati nel 2021, presentano delle bocche di conferimento di dimensioni talmente ridotte rispetto ai volumi medi conferiti dagli utenti che spesso non vengono utilizzati ed i rifiuti vengono depositati attorno ai cassonetti semivuoti, aumentando la percezione di disservizio da parte dei cittadini e costringendo gli operatori a raccogliere a mano i rifiuti con un ulteriore aggravamento dell’incidenza su infortuni e malattie professionali". La mancanza di programmazione non ha riguardato però solo la raccolta, ma anche gli altri comparti del servizio, dagli impianti alle officine. "La situazione dell’impianto di Rocca Cencia – evidenzia il segretario della Fp Cgil - è oramai cosa nota a tutti. Ma l’assenza di manutenzione ordinaria ha riguardato anche l’impianto di Maccarese e i locali delle officine, con casi di porte che crollavano a terra di schianto, passerelle poste a diversi metri di altezza che cedevano, infiltrazioni di acqua, oltre che guasti continui agli spazi dedicati a spogliatoi e docce, problemi che erano presenti anche in diverse zone". (segue) (Com)