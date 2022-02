Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil), per Ama è tempo di rilancio, servono 1.500 assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora però con i nuovi amministratori cittadini la percezione dei problemi di Ama sembra essere cambiata: "A fronte di questa situazione abbiamo registrato con favore le dichiarazioni rilasciate dall’assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi e dall'attuale direzione strategica aziendale circa la volontà di ridefinire un nuovo piano industriale per Ama che tenga conto ed utilizzi appieno le potenziali linee di finanziamento previste dal Pnrr. Speriamo si tratti di una stagione nuova all’interno dell’Azienda con un cambiamento di approccio delle politiche che riguardano il personale ed il piano assunzionale", aggiunge Cenciarelli. L’auspicio della Fp Cgil è che "in Ama ci sia un cambio di passo vero, che ponga al centro i temi della trasparenza e della legalità nella gestione del personale e nella definizione dei percorsi di valorizzazione e delle nomine". "In passato più volte abbiamo denunciato proprio queste mancanze, anche con esposti alla Corte dei Conti. Pensiamo che trasformare Ama in un soggetto industriale credibile ed efficiente che, dalla raccolta al trattamento e recupero, chiuda, in house, il ciclo dei rifiuti sia una sfida possibile, a condizione che si attivino percorsi di confronto e condivisione veri. Questa è la sfida per i prossimi anni che riguarda Ama ed il futuro di chi lavora in questa azienda ed in tutto il comparto di ambito regionale. Noi come Fp Cgil siamo pronti a raccoglierla con le nostre riflessioni ed il nostro apporto, ma la scelta vera, per tutto quello detto fino ad ora, resta in capo all’Azienda ed al socio unico", conclude Cenciarelli. (Com)