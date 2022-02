Ue: Di Stefano a Marsiglia per riunione ministri Commercio, focus su Omc, Usa e Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto, per l'Italia è importante favorire una rinnovata cooperazione in materia regolamentare al fine di evitare barriere al commercio, in particolare nel settore delle applicazioni tecnologiche emergenti". Collaborazione che, nelle parole del sottosegretario Di Stefano, l'Italia intende favorire anche in materia di standard commerciali "in tutti i settori e, in via prioritaria, in quello farmaceutico e dei macchinari, al fine di prevenire problemi di approvvigionamento di prodotti come medicinali, semiconduttori e terre rare". Secondo il sottosegretario, è, tuttavia, importante che "quest'attività non sia alternativa all'ambizione già grande che abbiamo, ovvero il rilancio del Wto". Nella discussione, il sottosegretario ha, inoltre, espresso l'auspicio per lo scambio di buone prassi in materia di produzione e commercio sostenibili, per arrivare ad una definizione comune di "beni e servizi ambientali", nonché ad una definizione "quanto più universale possibile della misurazione delle emissioni di carbonio". "Le relazioni commerciali transatlantiche, la sostenibilità ambientale e le problematiche relative all'occupazione ed alle condizioni di lavoro devono assumere lo stesso rilievo, scongiurando, al contempo, misure protezionistiche", ha dichiarato, infine, il sottosegretario Di Stefano. Si tratta, infatti, di "temi molto tecnici dai quali, però, dipende il futuro del commercio mondiale e quindi dell'export italiano". (Res)