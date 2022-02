Lavoro: Fd'I Lazio, tutelare categoria taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare la categoria Taxi. È quanto dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini e il consigliere comunale di FdI, Federico Rocca. "Hanno ragione i tassisti della Capitale che preannunciamo una protesta sotto la sede della Regione Lazio. Durante il periodo più cupo della pandemia sono stati obbligati a svolgere la propria funzione pubblica senza tutele, senza forniture di dispositivi di protezione individuale, costretti a pagare di tasca propria la sanificazione delle vetture ed ora vengono completamente ignorati - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Presenteremo una interrogazione in consiglio regionale per sapere dove sono finiti i fondi destinati all'erogazione di voucher taxi per il personale scolastico e per chiedere quando gli operatori potranno ricevere i dovuti compensi per l'acquisto delle auto ecologiche, così come indicato nel bando regionale del progetto sostenibile. Inoltre, pensiamo che la possibilità di ripristinare il pieno carico nelle macchine che svolgono il trasporto pubblico non di linea non sia più procrastinabile". (Com)