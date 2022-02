Brasile-Russia: Bolsonaro, visita a Mosca si concentrerà su questioni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, parte in tarda serata alla volta di Mosca, in vista dell’incontro che terrà mercoledì al Cremlino con l’omologo russo, Vladimir Putin. Una missione che il capo dello Stato brasiliano ha confermato nonostante le polemiche suscitate dentro e fuori dai confini nazionali per la coincidenza con la crisi legata all’aumento della pressione militare russa sui confini dell’Ucraina. Bolsonaro ha parlato di un viaggio centrato soprattutto sulla necessità di scongiurare un problema alle esportazioni agricole brasiliane, ma che molti osservatori locali ritengono una mossa per rilanciare sulla scena internazionale un’immagine sempre più erosa presso il proprio elettorato, come mostrano i sondaggi delle presidenziali di ottobre. (segue) (Brb)