Brasile-Russia: Bolsonaro, visita a Mosca si concentrerà su questioni commerciali (3)

- “Si tratta di un’azione rivolta più al suo elettorato in Brasile che alla comunità internazionale”, ha detto ad “Agenzia Nova” Ricardo Lobato, capo analista ed esperto militare dell’istituto di ricerca di politica internazionale “Equilibrium”. “Il viaggio di Bolsonaro offre al presidente l’opportunità di organizzare una visita ufficiale con diritto a foto con il leader russo, in un momento complicato a livello politico interno”, ha spiegato l’analista descrivendo la minore visibilità internazionale di cui gode oggi il presidente. “Molti dei politici più radicali o di estrema destra che erano al potere quando Bolsonaro è stato eletto nel 2018 sono stati sostituiti alle elezioni nei loro paesi”, mentre i politici “più moderati” non hanno fatto mancare critiche al governo. (segue) (Brb)