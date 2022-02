Brasile-Russia: Bolsonaro, visita a Mosca si concentrerà su questioni commerciali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del viaggio, Mourao ha ammesso che il passaggio a Mosca di un presidente alleato degli Usa, potrà essere “esibito” da Putin come prova che non è isolato, ma nessuno ipotizza per Bolsonaro un ruolo decisivo sulla crisi. “La gente chiede a Dio che regni la pace nel mondo per il bene di tutti”, si è limitato a dire il presidente rispetto all’ipotesi di un conflitto. E prudente, in ottica della visita, la posizione nei confronti dell’Ucraina, con cui l’11 febbraio il Brasile festeggiava i 30 anni delle relazioni diplomatiche: al contrario di altri governi, quello del Brasile non ha disposto particolari misure per i connazionali in Ucraina. L’ambasciata del Brasile a Kiev spiega che “non ci sono raccomandazioni di sicurezza contraria alla permanenza in Ucraina”, si legge in una nota. (segue) (Brb)