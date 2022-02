Roma: assessore Urbanistica, piano regolatore ancora valido ma da aggiornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano regolatore generale di Roma Capitale è un piano ancora valido nei suoi assi culturali ma da aggiornare per semplificare le norme tecniche, recepire le novità legislative nazionali e regionali, agevolare le trasformazioni". Lo ha dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia intervenendo all'incontro "14 anni del Prg '08" in Campidoglio. "Solo entrando in questa logica possiamo discutere con consapevolezza del futuro che vogliamo dare alla nostra città. Ma non possiamo farlo da soli. Sono necessarie una nuova legge urbanistica nazionale e una devoluzione di competenze da Regione a Comune - aggiunge l'assessore -.E poi dobbiamo rifondare la macchina amministrativa, garantire certezze nei tempi e nelle procedure, e accogliere i privati che vogliono investire". (Com)