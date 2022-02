Paraguay: inchiesta su ex presidente Cartes, presentata richiesta di impeachment contro procuratore generale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva contro Cartes della corrente del Anr che fa capo a Abdo aveva preso spunto da un'inchiesta avviata a gennaio dalla giustizia di Panama sulle finanze dell'ex presidente Cartes. In quell'occasione Giuzzio aveva fatto riferimento ad un'imminente denuncia che avrebbe presentato il governo nei confronti di Cartés. "Ci sono elementi forti, si può parlare di riciclaggio di denaro sporco con uno schema simile a quello del Lava Jato", aveva dichiarato il ministro in un'intervista. A queste affermazioni era seguita in risposta una denuncia nei confronti del ministro per arricchimento ingiustificato da parte di due deputati della corrente cartista. Il ministro aveva respinto a sua volta la denuncia affermando che "la mia ricchezza è facilmente dimostrabile, non come quella di Cartes". (segue) (Abu)