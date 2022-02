Paraguay: inchiesta su ex presidente Cartes, presentata richiesta di impeachment contro procuratore generale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia di Panama indaga in particolare su presunte attività illecite legate ad una società intestata all'ex presidente paraguaiano emerse con lo scandalo "Pandora Papers", che ha portato alla luce una società intestata a Cartés, Dominicana Acquisition Sa, che non figurava in nessuna dichiarazione patrimoniale. La Sa compare per la prima volta in una dichiarazione dei redditi di Cartés solo dopo la richiesta di chiarimenti da parte dal Consorzio internazionale dei giornalisti di investigazione (Icij), che ha lavorato a Pandora Papers. L'ex presidente ricevette una prima richiesta di chiarimenti dal Icij il 24 settembre del 2021, seguita da una seconda il 29 settembre a fronte della mancata risposta. Il 30 settembre Cartés fa una rettifica presso l'organo di controllo ufficiale riconoscendo la proprietà della società di base nel paradiso fiscale. (segue) (Abu)